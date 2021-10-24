Над резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотника

Пресса сообщила, что в небе Версаля над загородной резиденцией французского президента Эммануэля Макрона было замечено присутствие беспилотных летательных аппаратов. Беспилотников над особняком Лантерн якобы было два.

Согласно информации издания Le Parisien, происшествие случилось после 22:00 по местному (23:00 по московскому) времени. Позже БпЛА, как пишет СМИ, направились в сторону соседнего города Шене.

Правоохранительным органом, по данным издания, не удалось определить, кому принадлежат замеченные беспилотники. Во время инцидента, как указывает пресса, лидер Франции пребывал в резиденции.

Ранее в главу государства во время его визита на выставку в Лионе бросили предмет, внешне напоминающий яйцо. Предмет, брошенный в президента страны неизвестным мужчиной, попал в плечо Макрона и затем отскочил в сторону.