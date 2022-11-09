Трамп назвал успехи республиканских кандидатов на выборах своей заслугой

Дональд Трамп предсказал, что все будут винить его в возможных неудачах республиканцев на выборах.

© Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает победы республиканцев в промежуточных выборах в Конгресс во многом своим достижением. Поражения однопартийцев, в свою очередь, политик предлагает не вменять ему в вину.

«Но, наверное, будет наоборот», - высказал предположение он в интервью каналу News Nation.

По словам бывшего американского лидера, обычно ситуация складывается так, что в случае успеха представителей Республиканской партии, даже если те выдвигались по совету Трампа, признания он не получает. И обратное: когда республиканские кандидаты терпят неудачу, ответственность за нее возлагается на экс-президента.

«Я готов ко всему, но мы защитим себя», - обозначил Дональд Трамп.

Ранее в МИД РФ отметили, что имеющиеся на данный момент результаты промежуточных выборов в Конгресс США показали давно понятную вещь: Америка серьезно расколота. Такое мнение высказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.