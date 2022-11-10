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Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Елизавета Потейчук
00:00 10.11.2022
В частности, глава государства указал на снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений по России в текущем году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Российский лидер, в частности, выразил благодарность работникам МВД за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, а также за верность народу, Родине и присяге.

«Многие из вас и сейчас в свой праздник - на боевом дежурстве, на страже правопорядка. И уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника», - отметил глава государства.

Кроме того, Путин не оставил без внимания и ветеранов МВД России, которые «самоотверженно и четко решали поставленные задачи» и передают свой опыт молодым сотрудникам. Также президент указал на смелость и мужество, проявляемые сотрудниками органов внутренних дел во время специальной военной операции по защите Донбасса.

«В целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Есть зримые результаты, успехи в противодействии организованной преступности, наркоторговле. Становится меньше дорожно-транспортных происшествий и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних», - заметил Путин.

Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды раненным в Херсонской области сотрудникам ведомства. В ведомстве подчеркнули, что врачи оказывают пациентам квалифицированную помощь. При этом полицейские ждут окончания лечения, чтобы вернуться в строй.

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