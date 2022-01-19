Посольство РФ: в больнице Доминиканы остается россиянка после ДТП

В Доминиканской Республике автобус с туристами столкнулся с рейсовым микроавтобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть граждан России. Все они получили легкие травмы.

Одна женщина продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей. Сообщается, что у нее перелом ребра. Об этом сообщил представитель посольства России в Доминикане, Пунта-Кане, Вячеслав Панков.

«Россиянку из больницы пока не выписали. На всякий случай оставили еще на один день на обсервации, но с ней все хорошо - ходит, разговаривает, шутит. У нее перелом ребра, завтра на выписку», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного инцидента в Доминикане пострадали по меньшей мере 15 человек. Также упоминалось об одном погибшем - водителе автобуса.