Шесть россиян пострадали при ДТП с туравтобусом в Доминикане

В Доминикане произошло ДТП с участием туристического автобуса. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 15 человек - среди них шестеро россиян. Также сообщается об одном погибшем - это был водитель автобуса.

«Четверо (россиян - прим.ред.) госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются. Туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку гостям. Вылеты туристов в РФ планируется 19 и 20 января. Все гости застрахованы. Экскурсию гости приобрели самостоятельно у сторонней организации», - сообщили в пресс-службе туроператора.

Как сообщает издание TourinNews, среди пострадавших россиян есть один несовершеннолетий. Предположительно автобус направлялся в Саману. О причинах аварии не сообщается.

Ранее на Синайском полуострове в Египте произошло столкновение микроавтобуса с автобусом. В результате инцидента погибли 16 человек, еще 18 пострадали. О присутствии в автомобилях россиян не сообщалось.