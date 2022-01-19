Три человека пострадали при столкновении скорой помощи с легковушкой в Новой Москве

На Варшавском шоссе в районе поворота в сторону поселка Кленово в Новой Москве столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. В результате аварии пострадали два медицинских работника и один пациент.

«По предварительным данным водитель автомобиля “Хонда” осуществлял поворот на разрешающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем кареты скорой помощи с включенными спецсигналами», - сообщает столичное ГИБДД в Telegram.

Отмечается, что пострадавшим пациентом оказалась беременная женщина. В департаменте ГОЧС и пожарной безопасности Москвы сообщили, что в ТиНАО вылетел экипаж дежурного санитарного вертолета для оказания помощи.

«На борту пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф города Москвы. Женщину доставили в специализированное лечебное учреждение столицы», - передает департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале.

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