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Один человек погиб в столкновении автобуса и «КамАЗа» в Татарстане

Елизавета Потейчук
21:15 19.01.2022
Пострадавшие были доставлены в больницу Чистополя.
© Видео: typical_chist, ВКонтакте © Фото: пресс-служба прокуратуры РТ
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В Республике Татарстан рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что водитель автобуса погиб, в больницу Чистополя доставлены несколько пострадавших.

«Вечером 19 января в Новошешминском районе Татарстана произошло ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Камаз" с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля», - цитирует РИА Новости слова Галиева.

Также отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор района Станислав Козлов. На данный момент осуществляется проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Ранее в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика с полуприцепом, произошедшего на трассе в Самарской области, погибли четыре человека. Сообщается, что в числе погибших - семилетняя девочка.

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