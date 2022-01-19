В стране и мире Один человек погиб в столкновении автобуса и «КамАЗа» в Татарстане Елизавета Потейчук Пострадавшие были доставлены в больницу Чистополя. © Видео: typical_chist, ВКонтакте © Фото: пресс-служба прокуратуры РТ Читайте нас на: В Республике Татарстан рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что водитель автобуса погиб, в больницу Чистополя доставлены несколько пострадавших. «Вечером 19 января в Новошешминском районе Татарстана произошло ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Камаз" с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля», - цитирует РИА Новости слова Галиева. Также отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор района Станислав Козлов. На данный момент осуществляется проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Ранее в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика с полуприцепом, произошедшего на трассе в Самарской области, погибли четыре человека. Сообщается, что в числе погибших - семилетняя девочка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика