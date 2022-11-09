Контрбатарейная борьба: кадры боевой работы орудий «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Под огнем гаубиц позиции украинских боевиков под Марьинкой, Красногоровкой, Невельским, Авдеевкой - практически весь участок фронта под Донецком.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие отдельной артиллеристской бригады «Кальмиус» Народной милиции ДНР громят противника сразу на нескольких направлениях - покрывают радиус от Марьинки до Авдеевки. В их задачи входит как поддержка пехоты, так и контрбатарейная борьба с орудиями противника, которые стреляют по Донецку.

Корреспондент «Звезды» побывал во взводе бригады, вооруженной пушками «Гиацинт-Б», где ему рассказали о том, как проходят дуэли с натовскими гаубицами М777. Снаряды 155 калибра порой не срабатывают. Этот взвод уже уничтожил три гаубицы М777.

Орудия тщательно маскируются. Ни сверху его не увидишь, издалека не разглядишь. В лесопосадке разбросано несколько таких «Гиацинтов». Вместе они работают на 45 градусов, то есть накрывают направления от Марьинки до Авдеевки.

Под огнем гаубиц позиции украинских боевиков под Марьинкой, Красногоровкой, Невельским, Авдеевкой - практически весь участок фронта под Донецком. Оттуда сам противник бьет в том числе по столице Донецкой Народной Республики.

Ранее корреспондент «Звезды» показывал как наши артиллеристы громят противника на Авдеевском направлении. Артиллеристы прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают их маскировочной сетью.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов