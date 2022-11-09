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Смертоносный «Гиацинт»: как артиллеристы громят противника на Авдеевском направлении

Владислав Кустов
17:52 09.11.2022
Артиллеристы прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают их маскировочной сетью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на позициях наших бойцов в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении. Артиллеристы прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают маскировочной сетью.

«Тщательно замаскированы орудия, ни сверху его не увидишь, ни горизонтально не разглядишь. По лесопосадке разбросано несколько таких "Гиацинтов", все они работают на 45 градусов. То есть покрывают направление от Марьинки до Авдеевки», - сказал он.

Также на записи показан процесс заряжания 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Слышно, как раздается команда и производится выстрел. В воздухе образуются клубы дыма, а на землю падает стреляная гильза.

Ранее мы писали, как корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев подобрался вплотную к боевой машине РСЗО «Град», которая вела огонь по позициям украинских боевиков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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