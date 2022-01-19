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Российские космонавты Шкаплеров и Дубров завершили выход в открытый космос

Елизавета Потейчук
22:31 19.01.2022
Первый в этом году выход в открытый космос по времени составил 7 часов 11 минут.
Российские космонавты Шкаплеров и Дубров завершили выход в открытый космос
© Фото: roscosmos.ru
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе по интеграции узлового модуля «Причал» к сегменту МКС. Теперь модуль подготовлен к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей. Работы за пределами станции проводились в течение 7 часов 11 минут.

«Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» 19 января в 22:29 мск», - сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

Отмечается, что уже 18 марта первый корабль пристыкуется к «Причалу». Им станет пилотируемый корабль «Союз МС-21», в основной состав экипажа которого входят космонавты госкорпорации Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Ранее в ходе работы в открытом космосе российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров подготовили новый модуль российского сегмента МКС «Причал» к стыковке с кораблями. Антон Шкаплеров установил мишень стыковки на узловой модуль «Причал».

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