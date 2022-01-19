Украинский журналист Гордон сообщил об обстреле окна редакции его издания

В Киеве обстреляли окно редакции интернет-издания «Гордон». Об этом заявил его основатель, украинский журналист Дмитрий Гордон. Он выразил уверенность в том, что преступление будет раскрыто, так как повсюду были установлены камеры.

«Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Вот только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно», - сообщил Гордон в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

По его словам, на место происшествия вызвали полицию. Позднее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что из-за повреждения окна редакции возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются все свидетели и очевидцы, а также просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

«Сегодня около 17.00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой. По факту повреждения окна офиса редакции на столичном Подоле начато уголовное производство», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее, в октябре, Дмитрий Гордон рассказал, что его не пустили на территорию Грузии. Украинский журналист тогда заявил, что планировал провести интервью с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.