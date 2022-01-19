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Испанец-рекордсмен умер в возрасте 112 лет

Марина Крижановская
02:09 19.01.2022
Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия прожил 112 лет и 341 день.
Испанец-рекордсмен умер в возрасте 112 лет
© Фото: pixabay
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Самый старый житель планеты по данным Книги рекордов Гиннесса - испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался 18 января 2022 года в возрасте 112 лет и 341 дня. Сообщается, что смерть наступила дома. Информацию сообщил старший консультант по геронтологии Роберт Янг, ранее помогавший Сатурнино фиксировать рекорд по возрасту в сентябре 2021 года.

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в районе Понте-Кастро города Леон, 11 февраля 1909 года. Сатурнино, также известный как «Эль-Пепино» (огурец (исп.) - прим. ред.) был женат на Антонине Баррио Гутьеррес, в браке с которой у него родились семь дочерей.

По сообщению Книги рекордов Гиннесса, он был небольшого роста - всего 150 сантиметров. По этой причине в годы гражданской войны в Испании он не был принят в число солдат. И тогда он решил открыть свое дело - обувную мастерскую, в которой производил обувь для солдат. Впоследствии обувное ремесло принесло ему известность в районе.

Сатурнино планировал отметить свое 113-летие в начале февраля.

«Спокойная жизнь... Без причинения вреда кому-либо», - это то, что он отвечал о секретах своего долгожительства.

Месяцем ранее, 18 декабря, на 136-м году жизни скончалась самая пожилая жительница Китая Алимихан Сейти. Женщина жила в округе Кашгар, Синьцзян-Уйгурского автономного района и вела очень активный образ жизни.

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