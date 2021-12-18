Самая пожилая китаянка умерла в 135 лет
Женщина проживала в так называемой деревне долгожителей и вела активный образ жизни.
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Самая пожилая жительница Китая Алимихан Сейти умерла на 136-м году жизни. Женщина жила в округе Кашгар, Синьцзян-Уйгурского автономного района и вела весьма активный образ жизни.
До последних дней Алимихан Сейти вела домашнее хозяйство, много гуляла, помогала детям и обходилась без посторонней помощи.
Поселок Кумушерик, где жила самая пожилая китаянка, известен в стране как деревня долгожителей. Большинство ее жителей давно перешагнули 90-летний рубеж, сообщает агентство «Синьхуа». Для этого власти регулярно устраивают для жителей бесплатные медицинские осмотры.