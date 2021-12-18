В стране и мире Самая пожилая китаянка умерла в 135 лет Ян Брацкий Женщина проживала в так называемой деревне долгожителей и вела активный образ жизни. © Фото: flickr Читайте нас на: Самая пожилая жительница Китая Алимихан Сейти умерла на 136-м году жизни. Женщина жила в округе Кашгар, Синьцзян-Уйгурского автономного района и вела весьма активный образ жизни. До последних дней Алимихан Сейти вела домашнее хозяйство, много гуляла, помогала детям и обходилась без посторонней помощи. Поселок Кумушерик, где жила самая пожилая китаянка, известен в стране как деревня долгожителей. Большинство ее жителей давно перешагнули 90-летний рубеж, сообщает агентство «Синьхуа». Для этого власти регулярно устраивают для жителей бесплатные медицинские осмотры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика