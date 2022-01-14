Опубликовано фото с места смертельной аварии с участием грузовика и легковушки под Самарой
В результате крупного ДТП в Самарской области погибли четыре человека, один человек был госпитализирован.
© Фото: ДТП 163 Самара, ВКонтакте
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика с полуприцепом, произошедшего на трассе в Самарской области, погибли четыре человека, среди которых семилетняя девочка. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.
Еще одна пострадавшая - восьмилетняя девочка - была доставлена в больницу, информирует правоохранительное ведомство.
Очевидцы инцидента разместили кадры последствий аварии в социальных сетях. Судя по фото, удар был очень сильный: в груде искореженного металла с трудом можно узнать легковую машину.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и трое пострадали в аварии с пассажирским автобусом на юге Красноярского края.