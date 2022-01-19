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Политолог понадеялся, что США «макнут головой» в их лицемерие на встрече Блинкена с Лавровым

Анна Берестовая
01:10 19.01.2022
Политолог-американист рассказал, чего ждать от встречи Лаврова с госсекретарем США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Предстоящая встреча госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Женеве станет мероприятием на самом высоком уровне после прошедшего ранее саммита президентов двух стран. Такое мнение в интервью «Звезде» выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«Безусловно, был телефонный разговор, были женевские консультации, но это живая встреча и, действительно, дипломатов самого высокого уровня», - отметил он.

Однако, по словам эксперта, несмотря на масштаб события, ожидать больших новостей и значительных изменений по итогам встречи не следует.  

«Наверное, можно было бы в идеальном мире ожидать, что на такой встрече удастся добиться чего-то большего, чем то, что мы наблюдали в рамках женевских консультаций по украинскому вопросу и вообще по вопросу безопасности в Восточной Европе… Но, к сожалению, в том мире, в каком мы живем, особых надежд питать на этот исход событий не стоит», - высказался специалист.

Как заметил Дудаков, подобная встреча могла бы к чему-то привести, если бы существовала какая-либо недосказанность в позициях двух сторон. Тем не менее, такой недосказанности, указывает политолог, сейчас нет.

«Американцы отлично понимают нашу позицию, мы понимаем американскую позицию. Просто они друг с другом никак не соотносятся - противоречат друг другу, поэтому пространства для дискуссии не так много», - объяснил он.

Как бы то ни было, сам факт проведения такой встречи, как считает американист, уже является позитивным явлением. Воспринимать подобного рода переговоры положительно стоит, даже если они не обещают никаких серьезных результатов.

«Всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием лишний раз», - подметил Дудаков.

Как указал эксперт, на встрече в обязательном порядке будет обсуждаться все, что касается Украины, Восточной Европы и кибербезопасности. Кроме того, по его мнению, Блинкен, возможно, будет пытаться поднять вопрос, касающийся якобы потенциального намерения РФ усилить военное присутствие на Кубе и Венесуэлле в противовес тому, что США делают в Восточной Европе.

«Очевидное лицемерие американской стороны, которая заявляет, что Украина в НАТО не угрожает России, но как только речь заходит о странах уже близких к США территориально, то здесь, конечно, любое военное присутствие России моментально воспринимается как угроза национальным интересам США», - высказался специалист.

Политолог выразил надежду, что американской стороне во время переговоров укажут на их двойные стандарты в данном вопросе. Как добавил Дудаков, Соединенные Штаты, разумеется, и сами осознают то лицемерие, с которым они об этом говорят, однако, заметил эксперт, «было бы неплохо, чтобы их в это "макнули головой" в очередной раз».

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