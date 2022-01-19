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Подозреваемых в планировании заказного убийства задержали с погоней и стрельбой в Крыму

Елизавета Потейчук
20:23 19.01.2022
Членам преступной группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
© Видео: СК РФ © Фото: Следственный комитет Российской Федерации YouTube
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Правоохранители задержали в Крыму членов преступной группировки, которые обвиняются в организации и пособничестве приготовлению к убийству предпринимателя. Ходатайство следователя об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено судом в полном объеме. СК РФ также опубликовал кадры задержания членов группировки со стрельбой и погоней.

Согласно информации следствия, у жителя Алушты с ноября 2021 года по январь 2022 года возник умысел об организации убийства предпринимателя. Чтобы осуществить свою цель, он нашел исполнителей преступления, предложив им в награду один миллион рублей. Кроме того, заказчик передал им в качестве аванса 400 тысяч рублей, а оставшуюся часть в сумме 600 тысяч рублей он пообещал передать им после совершения преступления.

«Однако преступление не было доведено до конца ввиду пресечения противоправных действий сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОБОП УУР МВД по Республике Крым», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее против пяти задержанных в августе участников террористической ячейки в Крыму возбудили уголовное по дело о подготовке к захвату власти. Как выяснило следствие, они вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя РФ.

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