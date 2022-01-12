Уголовное дело о захвате власти возбуждено против пятерых задержанных в Крыму террористов

Против пяти задержанных в августе участников террористической ячейки в Крыму возбудили уголовное по дело о подготовке к захвату власти. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

Ранее на задержанных завели уголовное дело по статье 205.5 (организация и участие в организации деятельности террористической организации).

«В отношении пяти граждан РФ возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 30 - статьи 278 УК России (приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти)», - говорится в сообщении.

Один житель Севастополя и четверо жителей Крыма состояли в региональной ячейке международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Как выяснило следствие, они вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. В ходе конспиративных собраний среди населения полуострова задержанные распространяли террористическую идеологию, вербовали новых членов в террористическую организацию.

В настоящий момент подозреваемые содержаться в СИЗО №1 Симферополя. Следственный отдел УФСБ проводит необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.



*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.