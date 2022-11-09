«Всю жизнь по минному полю»: протоиерея Михаила проводили в последний путь

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От самой площади у Храма Христа Спасителя до его главного входа - очередь. Люди несут цветы, среди них много и тех, кто в форме: ракетчики и десантники, те, чьим духовным наставником был протоиерей Михаил Васильев. Накануне президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание героя России - посмертно. Сегодня на отпевании Патриарх Кирилл объявил о награждении Васильева орденом РПЦ первой степени.

«Подвиг требует отдачи души, сердца своего, мыслей своих, без этого не может быть совершен подвиг. Именно так отец Михаил воспитывал тех военнослужащих, которые обращались к нему как к священнику», - сказал Патриарх Кирилл.

Таких как он в церковном мире - единицы. Сан священника получил, не имея духовного образования и очень часто на нем вместо рясы был военный камуфляж. Свою службу нес в зоне боевых действий, оружия в руках не держал - это запрещено для священника, а его петличным знаком вместо рода войск был православный крест.



С ним на передовой было спокойно. По-отечески наставлял солдат и офицеров, помогал словом, но никогда не лез в чужую душу, хотя и был превосходным психологом. Крестил детей военнослужащих.

Также Михаил Васильев был капитаном запаса. На его счету свыше 30 командировок в «горячие точки», хотя сам он их называл «прохладными»: пули переставали свистеть тогда, когда он приезжал на место. Участвовал в легендарном броске на Приштину с бойцами ВДВ, был в Косове, в составе миротворцев во время конфликта в Киргизии, в Сирии. Первая его поездка на Кавказ - самый разгар контртеррористической операции.



За четверть века службы своей был настоятелем сразу нескольких церквей: храм ВДВ в Сокольниках, восстановленный благодаря Васильеву, при нем же обрел икону Богородицы «взыскание всех погибших» - перед этим ликом молились еще стрелецкие полки, уходившие на штурм крепости Азов. Именно его стараниями был воздвигнут храм при главном штабе РВСН в Подмосковной Власихе.

«Никто не говорил сегодня, что он вообще всю жизнь шел по минному полю. Бессчетное количество раз он выезжал на такие боевые задания. Он шел впереди подразделений. Показывал проход через минное поле, по нему стрелял снайпер. Но он шел и делал это дело, потому что он понимал, что по-другому не может», - рассказал заместитель командующего РВСН по вооружению (с 2001 по 2011 г.) Виталий Линник.

Последний десант Васильева пришелся на Херсонское направление. Сообщают, что снаряд разорвался в каких-то сантиметрах от него. У отца Михаила остались шестеро детей и вдова. Вечный покой протоиерей Михаил Васильев обрел в Подмосковье, у главной духовной вотчины ракетных войск стратегического назначения.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву посмертно. Священник из Московской епархии служил капелланом и погиб 6 ноября в зоне спецоперации.