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Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву посмертно

Ирина Елагина
21:11 08.11.2022
Священник из Московской епархии служил капелланом и погиб 6 ноября в зоне спецоперации.
Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву посмертно
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание звания Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу – протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине, как сообщает пресс-служба Патриарзии, «при исполнении пастырских обязанностей».

Священник был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в п. Власиха Московской области. Как капеллан участвовал в командировках в «горячие точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

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