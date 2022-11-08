Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание звания Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу – протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.
Протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине, как сообщает пресс-служба Патриарзии, «при исполнении пастырских обязанностей».
Священник был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в п. Власиха Московской области. Как капеллан участвовал в командировках в «горячие точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.