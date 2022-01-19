Экс-игрок ЦСКА отреагировал на скандальную презентацию футболиста клуба «с Наташами»

Шутка, которая сопровождала презентацию нового игрока московского футбольного клуба ЦСКА Юсуфа Языджи, оказалась не совсем удачной. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил бывший футболист ЦСКА, футбольный эксперт Дмитрий Галямин.

«Есть много вещей в нашей стране, которые так же привлекательны, как наши девушки. Шутить по поводу этого можно, конечно, в каком-то узком кругу, с чувством юмора, но это не для прессы, наверное», - считает Галямин.

Кроме того, по мнению экс-игрока ЦСКА, наказывать за подобный поступок не стоит, так как оценка общественности может быть разной. Галямин отметил, что каждый человек имеет своеобразное чувство юмора, поэтому извинений главного редактора CSKA TV было более, чем достаточно.

Напомним, что в видео-презентации ЦСКА имитируется переписка со спортсменом, который соглашается присоединиться к клубу только после сообщения: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ». Ролик посчитали оскорбительным для российских женщин, вскоре он был удален.