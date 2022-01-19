Презентация нового игрока ЦСКА Языджи обернулась скандалом

Московский клуб ЦСКА оказался в центре скандала после публикации видеоролика с презентацией нового игрока - турецкого спортсмена Юсуфа Языджи. В видео имитируется переписка со спортсменом, который соглашается вступить в ЦСКА только после сообщения: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ». Ролик в Сети посчитали оскорбительным для российских женщин. Спустя несколько часов видео удалили.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока нельзя было воплотить его в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Еще раз приношу извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу», - написала главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

Скандал вокруг ЦСКА высмеяли и соперники, например московский «Спартак». В Twitter клуба был опубликован высмеивающий пост.

Обычный хороший день / Наткнулся на твиттер одной московской команды pic.twitter.com/aCSKwvHA4r — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 19, 2022

В 2020 году нападающий «Зенита» Артем Дзюба оказался в центре скандала после публикации эротического видео. Из-за инцидента его временно отстранили от участия в матчах клуба.