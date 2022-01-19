Власти Молдавии попросили парламент ввести режим ЧП в энергетике из-за газового кризиса

Правительство Молдавии приняло решение попросить парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации в энергетике на 60 дней. В ходе заседания в правительстве уточнили, что режим ЧП будет установлен для того, чтобы чрезвычайная комиссия могла принимать срочные действия для снабжения населения топливом, поскольку «Газпром» может прекратить поставки газа с 21 января. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подчеркнул, что режим нужно ввести на 60 дней, так как нет гарантий, что трудности с погашением платежей в установленные сроки не возникнут в феврале или марте.

«Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей», - сказала премьер-министр Республики Наталья Гаврилица на заседании, слова которой передает ТАСС.

Ранее, в ноябре, российская компания «Газпром» подтвердила получение от Молдавии платежа за газ. Представитель компании Сергей Куприянов отметил, что компания рассчитывает на то, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для соблюдения газовых договоренностей.