Прокуратура Украины обвинила главу Минтранса РФ в незаконной переправке лиц через границу

Украинская прокуратура предъявила обвинения главе Министерства транспорта России Виталию Савельеву в незаконной переправке людей через границу двух стран. По данным украинского ведомства, речь идет о якобы незаконной авиаперевозке людей в Крым в период с 2014 по 2020 год.

«По данным следствия, подозреваемые, состоя в руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля полуострова Крым, организовали преступную схему», - говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

По версии следствия, за это время было совершено 34 тысячи рейсов и перевезено 329 тысяч человек.

Ранее украинская прокуратура попросила суд арестовать бывшего президента страны Петра Порошенко по подозрению в государственной измене. Также ему назначен залог в размере одного миллиарда гривен.