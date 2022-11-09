Суровикин: Украина на Херсонском направлении бьет по школам, больницам, другим социальным объектам

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Украинские боевики на Херсонском направлении бьют по школам, больницам, другим социальным объектам. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО», - заявил Суровикин.

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал оборону на Херсонском направлении как устойчивую, но с особенностями.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов