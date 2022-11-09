Шойгу охарактеризовал оборону на Херсонском направлении как устойчивую, но с особенностями

Министр обороны уточнил у командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО о том, как обстоят дела сейчас.

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Оборона на Херсонском направлении устойчивая, но имеет свои особенности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выслушивая доклад командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина.

«Сергей Владимирович, ранее вы докладывали о ситуации, которая складывается на Херсонском направлении. Здесь оборона устойчивая, но есть свои особенности. Как обстоят дела сейчас?» - спросил Шойгу.

Также Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу Днепра.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов