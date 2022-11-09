Армия Шойгу: мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах СВО перед отправкой на передовую Шойгу добавил, что на передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратил внимание командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, что мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах СВО перед отправкой на передовую. «Сергей Владимирович, обращаю ваше внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих. Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки», - сказал Сергей Шойгу. Также в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации. Согласно его словам, на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика