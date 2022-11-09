Армия Суровикин заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации На отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия, добавил Сергей Суровикин. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Обстановка в зоне спецоперации стабилизирована, заявил командующий Объединенной группировки российских войск Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу. «В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована, значительно возросли боевые возможности объединенной группировки и сил», - сказал он. Суровикин добавил, что боевой состав нарастили за счет мобилизованных, созданы дополнительные резервы. Командующий добавил, что на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. Он также отметил, что противник не оставляет попыток наступления, несмотря на высокие потери в живой силе и технике, все атаки противника своевременно пресекаются. Экспертное мнение и аналитика