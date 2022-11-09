Суровикин заявил о возобновлении наступательных действий на отдельных направлениях
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Суровикин заявил о возобновлении наступательных действий на отдельных направлениях
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
18:06 Армия
Шойгу охарактеризовал оборону на Херсонском направлении как устойчивую, но с особенностями
18:02 Армия
Суровикин: возможности Объединенной группировки войск в зоне СВО значительно возросли
17:04 В стране и мире
Сальдо подтвердил смерть Стремоусова и выразил соболезнования
15:08 В стране и мире
Мишустин заявил, что не существует «малозначимых» вопросов в оснащении ВС РФ
21:18 В стране и мире
Кумиры миллионов: как прошла церемония открытия «Галереи звезд» в Останкино
Популярное
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер