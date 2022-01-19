В Британии отменили масочный режим и COVID-паспорта

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об отмене в стране обязательного масочного режима в общественных местах, COVID-паспортов и требования работать удаленно. Решение вступит в силу с 25 января. Руководитель также заявил, что скоро в Британии к COVID-19 будут относиться «как к обычной простуде». О решении Джонсон заявил в парламенте.

«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать, использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», - цитирует РИА Новости слова Джонсона.

Ранее британская пресса обнародовала фотографии Бориса Джонсона в компании супруги и сотрудников администрации, якобы снятые в самый разгар противоэпидемических ограничений в мае 2020 года. На снимках, которые, как указывает СМИ, были сделаны на террасе и в саду резиденции премьера, можно увидеть скопление людей, не соблюдающих социальную дистанцию.