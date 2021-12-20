СМИ: британского премьера засняли среди группы людей в разгар ковидных ограничений

Британская пресса обнародовала фотографии премьер-министра страны Бориса Джонсона в компании супруги и сотрудников администрации, якобы снятые в самый разгар противоэпидемических ограничений в мае 2020 года. На снимках, которые, как указывает СМИ, были сделаны на террасе и саду резиденции премьера, можно увидеть скопление людей, не соблюдающих социальную дистанцию.

Согласно сведениям газеты Guardian, всего в едином пространстве, разделившись на небольшие группы, будто бы находились 19 человек. И такое времяпрепровождение, сопровождающееся алкоголем и закусками, было выбрано первыми лицами государства якобы в то время, когда британцев призывали не подходить друг к другу ближе, чем на два метра, даже на улице, и стараться оставаться дома.

Более того, в мае прошлого года жителям Соединенного Королевства было разрешено собираться лишь по двое, а рабочие встречи допускались лишь в случаях крайней необходимости. В офисе Джонсона, как заявили в газете, описали запечатленное собрание как встречу сотрудников, на которой на законных основаниях присутствовала жена премьера как лицо, проживающее в месте проведения мероприятия.