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Корреспондент подобрался вплотную к «Граду», работающему по боевикам в зоне СВО

Валентин Гвоздев
17:37 09.11.2022
Находящийся совсем рядом с нашим корреспондентом «Град» выпустил полный пакет 122-миллиметровых реактивных снарядов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев работает в зоне специальной военной операции. На этот раз он подобрался вплотную к боевой машине РСЗО «Град», которая вела огонь по позициям украинских боевиков. 

Это оказалось очень громко. 

«Полный пакет, или сорок снарядов РСЗО "Град" накрывает площадь 400 на 400 метров, это три футбольных поля», - прокомментировал корреспондент. 

Как добавил Гвоздев, укрыться от такого обстрела неокопанному противнику, находящемуся в зоне поражения, просто невозможно. 

Ранее публиковались кадры боевой подготовки мобилизованных танкистов Западного военного округа. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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