«Газпром» подтвердил получение платежа за газ от Молдавии
Российская компания «Газпром» подтвердила получение от Молдавии платежа за газ. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Молдова расплатилась по текущим платежам. "Газпром" проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята», - сказал Куприянов журналистам.
Куприянов отметил, что компания рассчитывает на то, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для соблюдения газовых договоренностей. Но он не исключил, что перебои с платежами повторятся.
«При этом сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А, значит, кризис неплатежей может повториться», - заявил Куприянов.
Ранее «Молдовагаз» сообщила о том, что направила «Газпрому» деньги за предоставленный в октябре и первой половине ноября газ. Сумма выплаты составила 74 миллиона долларов.