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МИД РФ назвал фейками заявления о поставках КНДР боеприпасов России

Игнат Далакян
17:21 09.11.2022
Согласно словам Захаровой, таким образом в США придумали повод для того, чтобы вводить санкции.
МИД РФ назвал фейками заявления о поставках КНДР боеприпасов России
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала фейками данные о тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине.

«Никакого внятного обоснования этим утверждениям представлено не было и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями - это ложь от начала до конца и еще один пример фейков и спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», - сказала Захарова в ходе брифинга.

Согласно словам официального представителя МИД РФ, таким образом в Соединенных Штатах придумали повод для того, чтобы вводить санкции.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной с учетом текущих реалий. Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала недавнее высказывание представителя ФРГ об «отсутствии» у РФ готовности к переговорам с киевским режимом.

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