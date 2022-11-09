В стране и мире МИД РФ назвал фейками заявления о поставках КНДР боеприпасов России Игнат Далакян Согласно словам Захаровой, таким образом в США придумали повод для того, чтобы вводить санкции. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала фейками данные о тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине. «Никакого внятного обоснования этим утверждениям представлено не было и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями - это ложь от начала до конца и еще один пример фейков и спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», - сказала Захарова в ходе брифинга. Согласно словам официального представителя МИД РФ, таким образом в Соединенных Штатах придумали повод для того, чтобы вводить санкции. Ранее Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной с учетом текущих реалий. Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала недавнее высказывание представителя ФРГ об «отсутствии» у РФ готовности к переговорам с киевским режимом. Экспертное мнение и аналитика