Обнаружен астероид с максимальным риском столкновения с Землей

Астероид 2022 AE1 имеет максимальный риск столкнуться с Землей среди всех известных околоземных космических объектов. Небесное тело обнаружили специалисты астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США 6 января. Соответствующие данные представлены на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) лаборатории NASA.

Размер астероида составляет около 70 метров. Ученые считают, что эти габариты соответствуют гипотетическому Тунгусскому метеориту. Скорость небесного тела составляет 19,83 километра в секунду. Также астрономы определили визуальную величину блеска 2022 AE1. Этот показатель составляет 22V и является предельным при наблюдении для крупных телескопов.

По так называемой туринской шкале, которая рассчитывает математическую вероятность столкновения и кинетической энергии соударения, объекту присвоен один балл. При нуле вероятность столкновения определяют ниже ошибки наблюдения, при десяти - столкновение неминуемо.