«Аэрофлот» прокомментировал скандальное поведение Волочковой в самолете

На борту самолета рейса Мале-Москва балерина Анастасия Волочкова вела себя «деструктивно» - употребляла алкоголь и отказывалась надевать маску. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», отметив, что нарушения были зафиксированы на фото и видео.

«Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», - цитирует РИА Новости сообщение компании.

Ранее полиция составила в отношении Волочковой два административных протокола. Скандально поведение балерины сняли на видео другие пассажиры.