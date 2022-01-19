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В отношении Волочковой составили протоколы после скандала в самолете

Алексей Курильченко
13:20 19.01.2022
Балерина обвиняется в мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при ЧС.
В отношении Волочковой составили протоколы после скандала в самолете
© Фото: volochkova_art, instagram
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В отношении балерины Анастасии Волочковой были составлены два административных протокола после скандала в самолете. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Имя Волочковой в сообщении не указано.

«Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 г.р., которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также  находилась без средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении управления.

В отношении нарушительницы составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) и по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Ранее поступила информация, что российская знаменитость категорически отказалась надевать медицинскую маску в салоне самолета, летевшего в Москву. Поведение Волочковой якобы привело к конфликту с персоналом воздушного судна, для разрешения которого пришлось обратиться к полиции.

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