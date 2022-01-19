В ОДКБ заявили, что миссия в Казахстане прошла без потерь личного состава, вооружения и техники

Миротворческая операция на территории республики Казахстан прошла без потерь личного состава, вооружения и техники. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Он поблагодарил каждого из членов Совета коллективной безопасности ОДКБ за личное участие в принятии судьбоносных для Казахстана коллективных решений, за слаженные четкие действия, мужество и боевое мастерство миротворцев.

«Во исполнение Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О завершении миротворческой операции в Республике Казахстан" вывод воинских контингентов государств - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершен, подразделения организовано, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет», - сообщается на сайте ОДКБ.

Зась отметил, что миротворцы достойно и с честью выполнили свои задачи в ходе операции в Казахстане.

В Казахстане 2 января начались протесты. Предлогом для них стал резкий рост цен на сжиженный газ для автомобилей. Однако вскоре мирные акции переросли в погромы, вооруженные столкновения с правоохранителями, мародерства, нападения на мирных жителей.

Вооруженные люди захватывали административные здания, грабили магазины. Поскольку местные силовики не справлялись с царившим по стране хаосом и беспорядками, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке, и эта просьба была удовлетворена - в страну прибыли миротворческие силы.

Через несколько дней после прибытия миротворцев ситуация в Казахстане стабилизировалась. Уже 19 января командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков сообщил, что миротворческая операция завершена. Сегодня в Минобороны России заявили о возвращении всех миротворцев ОДКБ из Казахстана.