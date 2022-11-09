Мишустин заявил, что не существует «малозначимых» вопросов в оснащении ВС РФ
От оснащения зависит эффективность российских воинов на поле боя, их жизни и здоровье, подчеркнул премьер.
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Не существует «малозначимых» вопросов в оснащении Вооруженных сил РФ, заявил премьер-министр, глава Координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации Михаил Мишустин.
«Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизни и здоровье», - сказал он на заседании Координационного совета.
Мишустин подчеркнул, что по каждому элементу военной продукции надо учитывать мнение пользователей. Он добавил, что регламент взаимодействия по обеспечению потребностей ВС РФ утвердят сегодня.