В стране и мире Мишустин заявил, что не существует «малозначимых» вопросов в оснащении ВС РФ Андрей Аркадьев От оснащения зависит эффективность российских воинов на поле боя, их жизни и здоровье, подчеркнул премьер. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Не существует «малозначимых» вопросов в оснащении Вооруженных сил РФ, заявил премьер-министр, глава Координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации Михаил Мишустин. «Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизни и здоровье», - сказал он на заседании Координационного совета. Мишустин подчеркнул, что по каждому элементу военной продукции надо учитывать мнение пользователей. Он добавил, что регламент взаимодействия по обеспечению потребностей ВС РФ утвердят сегодня. Экспертное мнение и аналитика