Мишустин подчеркнул, что по каждому элементу военной продукции надо учитывать мнение пользователей

Премьер-министр России заявил, что холода усложнят и условия жизни людей, и работу техники. И их надо учитывать при формировании заказов.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что по каждому создаваемому и поставляемому в войска элементу военной продукции надо учитывать мнение тех, кто этим элементом пользуется.

«Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями. По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует. Это касается всех направлений - от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки», - заявил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил России.

Михаил Мишустин добавил, что такой подход должен преобладать в работе по целевым заданиям. Особенно это актуально сейчас, в преддверии зимы.

Он сказал, что холода усложнят и условия жизни людей, и работу техники. И их надо учитывать при формировании заказов.

«Под каждую номенклатуру формируется свой план-график с указанием конкретного исполнителя, включая при необходимости схему поставок сырья, комплектующих, чтобы была возможность точно координировать производственный процесс», - отметил Мишустин.

Также премьер-министр России заявил, что не существует «малозначимых» вопросов в оснащении ВС РФ.