ГД РФ приняла во втором чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана участвующим в СВО добровольцам

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Госдума Российской Федерации на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, согласно которому будет установлен статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

«Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции», - сообщается в пояснительной записке.

Ранее в Государственной думе Российской Федерации заявили, что участвующие в спецоперации на Украине добровольцы получат статус ветерана боевых действий. Тогда нижняя палата российского законодательного органа приняла соответствующий законопроект в первом чтении.