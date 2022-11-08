В ГД РФ в I чтении проголосовали за предоставление статуса ветерана участвующим в СВО добровольцам

Также предлагается установить статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые получили ранения.

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Участвующие в специальной военной операции РФ на Украине добровольцы получат статус ветерана боевых действий. Депутаты Государственной думы Российской Федерации проголосовали за соответствующий законопроект в первом чтении.

«С принятием данного законопроекта статусом "ветеран боевых действий" будут обладать и наши добровольцы. Это те граждане, которые в трудное для страны время не остались в стороне, а по зову своего сердца выступили на защиту жителей Донбасса и нашего Отечества», - заявил депутат Госдумы РФ Андрей Красов.

Также предлагается установить статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые получили ранения. На них будут распространяться все предусмотренные льготы и меры социальной поддержки.

Ранее Государственная дума РФ приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации. Соответствующий закон устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.