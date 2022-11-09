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Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в РФ из-за вхождения региона в состав России

Ирина Елагина
15:35 09.11.2022
Посол ЛНР в РФ сложил полномочия из-за вхождения республики в состав России.
Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в РФ из-за вхождения региона в состав России
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сложил полномочия из-за вхождения республики в состав России. Об освобождении от должности дипломат сообщил в своем Telegram-канале.

«Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной - Луганская Народная Республика в составе России! Полномочия посла ЛНР в России слагаю, т. к. для субъектов республик в составе России послы не предусмотрены. Теперь мы одна страна!» - написал дипломат.

Напомним, что по итогам референдумов в начале октября 2022 года в состав РФ вошли в качестве новых субъектов Федерации Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

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