От детского питания до спортивного инвентаря: «Лига Героев» передала ДНР гуманитарный груз

В местный Дом культуры и городскую больницу доставлено пять тонн помощи, адресно собранной под потребности населения.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мангуше Донецкой Народной Республики прошла акция «Лига Героев». Волонтеры доставили в поселок гуманитарный груз. Это детское питание и принадлежности, оборудование для больницы, спортивный инвентарь для учреждений культуры и спорта и многое другое.

Вся направленная помощь адресная, ее собирали исходя из потребностей нуждающихся. Списки того, что необходимо, составляли совместно с местной администрацией.

Это вторая за две недели колонна, отправленная «Лигой Героев» в Донбасс. Ранее десять тонн гумпомощи доставили в Стаханов.

Гуманитарную миссию сопровождал популярный блогер Роман Гриценко. «Лига Героев» - крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России.