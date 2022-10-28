От продуктов до стройматериалов: «Лига Героев» передала Стаханову гуманитарный груз

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В Донбассе прошла акция «Лига Героев». В Стаханов доставили десять тонн груза. Это газовые баллоны, обогреватели, электро- и бензоинструменты, стройматериалы, продукты и многое другое. Причем вся эта помощь адресная. Списки того, что необходимо конкретным семьям, составляли в плотном контакте с администрацией города.

Руководство крупнейшего организатора спортивных массовых мероприятий в России вышло на администрацию Стаханова самостоятельно. Согласовали объемы и состав помощи, а богатый опыт реализации крупных проектов позволил осуществить акцию в невероятно короткие сроки.

Следующая точка на маршруте - городская больница. Медучреждения всего региона сейчас работают на пределе возможностей, и потребность в медикаментах ощущается очень остро.

Для горожан, оставшихся без крова, а также для беженцев в пунктах временного размещения доставлена крупная партия продовольствия. Сахар, крупы, мясные и рыбные консервы. Местные волонтеры формируют из груза продовольственные наборы, раздача которых начнется уже сегодня.