Мишустин рассказал об утверждении регламента межведомственного взаимодействия по обеспечению ВС РФ

По словам Мишустина, сейчас предложения по доработке регламента уже представлены и сегодня членам Координационного совета предстоит утвердить документ.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал утверждение регламента межведомственного взаимодействия по обеспечению ВС РФ. Он сделал это на заседании возглавляемого им Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

«На предыдущем заседании Совета мы подробно обсудили проект межведомственного регламента взаимодействия в части планирования, реализации, мониторинга и корректировки целевого задания по обеспечению потребности Вооруженных сил. Он направлен на стандартизацию всех процедур, чтобы ведомства действовали единообразно. Это позволит повысить скорость принятия решений», - сказал Мишустин.

По словам Мишустина, сейчас предложения по доработке регламента уже представлены и сегодня членам Координационного совета предстоит утвердить документ.

Также Михаил Мишустин подчеркнул, что по каждому элементу военной продукции надо учитывать мнение пользователей.