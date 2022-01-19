Волочкову в окружении полицейских засняли в Шереметьево

Балерину Анастасию Волочкову вместе с ее партнером Сергеем якобы задержали сотрудники полиции в московском аэропорте Шереметьево. Ранее в Сети была опубликована информация о том, что артистка оказалась центром скандала на борту самолета.

На кадрах, опубликованных бойфрендом звезды в Instagram, видно, как пара идет по аэропорту в сопровождении нескольких полицейских. Анастасия Волочкова, при этом, находится в хорошем расположении духа и, судя по видеозаписи, считает ситуацию забавной.

«Мы прилетели, нас арестовали», - написал Сергей.

Ранее поступила информация, что российская знаменитость категорически отказалась надевать медицинскую маску в салоне самолета, летевшего в Москву. Поведение Волочковой якобы привело к конфликту с персоналом воздушного судна, для разрешения которого пришлось обратиться к полиции.