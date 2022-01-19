Очевидцы запечатлели на камеру скандал с Волочковой в самолете

В социальной сети Instagram было опубликовано видео, в котором утверждается, будто бы российская звезда Анастасия Волочкова стала центром скандала на борту самолета. Согласно информации, утверждающейся в посте, артистка якобы категорически отказалась надевать медицинскую маску в воздушном судне.

По сведениям автора Stories, в которых была запечатлена ситуация, пассажиры самолета будто бы были возмущены таким поведением знаменитости. Более того, к делу якобы пришлось привлечь сотрудников полиции, так как Волочкова, как сообщается, продолжала настаивать, что не наденет маску.

По сообщениям СМИ, скандал якобы произошел на рейсе Мальдивы - Москва.