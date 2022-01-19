Россию признали полностью соблюдающей антидопинговую конвенцию ЕС

Россия признана полностью соблюдающей конвенцию Совета Европы против применения допинга. Об этом сообщили в Министерстве спорта РФ. Ведомство сообщило, что в сентябре прошлого года в РФ прибыла мониторинговая группа конвенции, на основе выводов которой и был сделан доклад. Отмечается, что в России создана госпрограмма по борьбе с допингом и правовая база для ограничения доступности запрещенных допинговых средств.

«Важно, чтобы результаты и предложения мониторинговой группы нашли свое практическое воплощение. Россия уже пригласила коллег из Совета Европы в Россию для проведения открытой презентации широкого обсуждения доклада среди всех заинтересованных сторон. Рассчитываем провести такую очную встречу, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать», - прокомментировал доклад министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Ранее Матыцин заявлял, что Россия последовательно проводит политику развития международного сотрудничества в интересах чистого спорта. С такими словами министр спорта Олег Матыцин обратился к представителям Совета Европы, специально приглашенных в Россию для оценки тех позитивных изменений, которые произошли в области борьбы с допингом.