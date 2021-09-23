В Москве подвели итоги трехдневного визита представителей антидопинговых организаций стран ЕС

Россия последовательно проводит политику развития международного сотрудничества в интересах чистого спорта. С такими словами министр спорта Олег Матыцин обратился к представители Совета Европы, которые были специально приглашены в Россию для оценки тех позитивных изменений, которые произошли в области борьбы с допингом. Делегация прибыла в Москву 21 сентября 2021 года.

«Уверен, что ваши рекомендации помогут выстроить дальнейшую работу эффективно. Мы понимаем, что многое сделано, но предстоит совершить еще больше. Мы очень уважительно относимся к вашей группе и вашей миссии. Могу вас заверить, что все рекомендации будут внимательно изучены и найдут место в наших дальнейших шагах», - сказал Матыцин.

В состав экспертной группы Совета Европы вошли представители антидопинговых организаций Австрии, Польши, Кипра, Норвегии и Финляндии. За минувшие три дня они провели ряд встреч, в том числе с представителями Минспорта, МВД, ФМБА, РУСАДА, главами Олимпийского и Паралимпийского комитетов. По итогам прошедших встреч будут подготовлены рекомендации для более эффективной антидопинговой работы.