Расстрелы мирных жителей: в СК рассказали о новых преступлениях украинских боевиков

Расследуются дела в отношении людей, расстреливавших гражданских, которые, по данным следствия, не представляли для них никаких угроз.

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Следственный комитет России поименно назвал украинских боевиков, причастных к военным преступлениям в отношении мирных жителей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В данный момент расследуются дела в отношении людей, расстреливавших гражданских, которые, по данным следствия, не представляли для них никаких угроз. Российские следователи установили имена тех, кто совершал преступления. Все злодеяния боевики совершили в Мариуполе в марте-апреле текущего года.

В пресс-службе сообщили, что командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Олег Лукьяненко, подозревая одного из мирных жителей в пророссийских настроениях, вначале избил его, а затем расстрелял из автомата. Это не единственное убийство мирных жителей, которое совершил боевик. На огневой позиции он застрелил из снайперской винтовки женщину и мужчину.